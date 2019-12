Falleció la profesora y periodista Asalia Venegas

Este lunes falleció la periodista Asalia Venegas, quien ganó el Premio Nacional en Periodismo de Opinión en 2008 y en Docencia e Investigación, en el año 2000, así lo dio a conocer el escritor, Roberto Malaver a través de su cuenta de Twitter.

El también periodista publicó el siguiente mensaje en la red social ya referida: “CON UN DOLOR INMENSO. Me acaba de avisar mi hermano, Earle herrera, que murió Asalia. Y estoy que no puedo dar otra palabra. Asalia Venegas, mi profesora y amiga y talentosa periodista. Qué vaina con la gente que queremos, que no sabemos nunca despedirla cuando se va”.

En ese sentido, no se hicieron esperar las reacciones de diversos compañeros como Tania Díaz -primera vicepresidenta de la ANC- quien manifestó su pesar ante la pérdida.

Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, escribió, “Fue un honor recibir sus lecciones de vida y periodismo en las aulas UCV. El amor incondicional que profesó por Earle Herrera, esposo y camarada, también es cátedra viva. Invito a tod@s a rodearlo de afecto para que dedique a Asalia las nuevas victorias que aguardan a su pueblo”.

La periodista Asalia Venegas nació en Valera, estado Trujillo, fue la cuarta hija de doce hermanos. Fue Directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y secretaria Permanente del Consejo Nacional de Universidades.

Asimismo, se destacó por su lucha feminista y como dijo alguna vez su hijo Simón Herrera: “Asalia Venegas se siente y es todas las mujeres del mundo (…) no en vano, se sumó a las filas de la Revolución que lideró el primer y único presidente de este país que ha hablado de feminismo y de la mujer como base fundamental para una sociedad más justa: Hugo Chávez”, recoge Con el Mazo Dando.

