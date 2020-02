Exigen a Duque normalizar relaciones con Venezuela

Líderes empresariales, políticos y sociales colombianos solicitaron al presidente de esa nación, Iván Duque, que normalice las relaciones con Venezuela para así destrancar el flujo comercial.

“Todos queremos que se normalice el intercambio comercial de servicios, bienes y de ciudadanos entre los dos países. No se entiende que no haya paso comercial y aduanero en el eje neurálgico de la relación binacional como lo es Cúcuta-Puerto Santander, en Colombia y San Antonio-Ureña-Boca de Grita-Orope, en Venezuela”, dice una comunicación que distintos voceros empresariales dirigieron a Duque.

El documento señala que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela “han lastimado nuestros vínculos, han impedido el esfuerzo común y el progreso”.

Este comumicado está refrendado por 26 destacadas personas de ese país, entre ellas José Fernando Bautista, ex embajador de Colombia en Venezuela; Juan Carlos Gaciaherreros, diputado y ex presidente de cámara de comercio; Rubén Zamora, ex negociador del proceso de paz; Álvaro Salgar, ex gobernador del Norte de Santander; José Antonio Manrique Ramírez, de la Fundación Santiago Apóstol; Vicente Salcedo Ariza, empresario del carbón y Gerardo Arias, productor del sector avícola.