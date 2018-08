Requesens admite participación junto a Julio Borges en atentado contra el presidente Maduro

ÚN.- El Vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó este viernes desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores sobre los avances obtenidos por la investigación del atentado en grado de frustración perpetrado contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

El ministro hizo muestra de un video en el que el exdiputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, admite haber sido contactado por el también exdiputado Julio Borges, y en testimonio ante un fiscal del Ministerio Público revela lo siguiente:

“Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar una persona de Colombia a Venezuela, se trata de Juan Monasterios (coordinador de la acción terrorista, Juan Carlos Monasterios alias “Bons”, quien fue guardia nacional y tiene orden de captura por estar también involucrado en el asalto al Fuerte Paramacay el año 2017 en el estado Carabobo) me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de inmigración y le hice la solicitud y de inmediato se pusieron en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterios solo hice, a través de la mensajería, lo solicitado”.

El exlegislador se encuentra “en resguardo estricto de los derechos humanos”, subrayó el jefe de comunicación, al tiempo que solicitó código rojo para el exdiputado Julio Borges “para que responda ante la justicia venezolana”, así como para Osman Alexis Delgado Tabosky, planificador y financista; Rayder Alexander Russo Márquez alias “Pico” y todos los implicados en el crimen.