Escarrá: AN carece de facultad para reincorporar a Venezuela al Tiar

El reciente acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional (AN) -en desacato- de reincorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar) no es aplicable, porque el órgano no tiene autoridad para tomar estas decisiones, manifestó este lunes el constituyente Hermann Escarrá.

Durante una entrevista para el programa Al Aire que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), destacó que el único competente para autorizar la presencia militar de otros países en la nación es el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

“La Asamblea Nacional en desacato no puede de ninguna manera autorizar, ni siquiera por la vía del Tiar, recién nuevamente aprobado, ilegal e inconstitucionalmente, no es aplicable en el caso de Venezuela. Aquí hay una situación intracontinental entre los Estados Unidos que nos ha declarado un país en situación de peligro para su seguridad nacional”, dijo.

“Quien tiene competencias militares, privativas y exclusivas en nuestro sistema constitucional es el presidente de la República, eso viene desde las primeras constituciones”, indicó.

Asimismo, expresó como “traición a la patria” que un venezolano haya pedido la incorporación de ejércitos extranjeros en el país, al tiempo que explicó que al desencadenarse un escenario violento no establecerá diferencia alguna entre oficialistas y opositores.

Señaló que a pesar del desprestigio a nivel nacional e internacional que ha ejecutado el imperio, los movimientos sociales alrededor del mundo están a favor de la paz en Venezuela. Un claro ejemplo fue el respaldo a Venezuela en la XXV edición del Foro de Sao Paulo y del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que se realizaron en días recientes en el país.

Además, resaltó el apoyo significativo al procero revolucionario por parte de naciones como China, Rusia y la India ante un escenario de violencia. “Estamos blindados por una gran comunidad internacional”, enfatizó.

En días pasados, el presidente constitucional Nicolás Maduro calificó como “degradante, decadente y desgraciado” que un venezolano intente propiciar una invasión de ejércitos extranjeros a su propia tierra, recoge AVN.