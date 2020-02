En la JPSUV hay que formar líderes y lideresas populares

La tarde de este jueves, en el marco del lanzamiento de la Escuela de Formación Política “Antonio José de Sucre” de la JPSUV, el presidente Nicolás Maduro aseguró que es necesario formar líderes y lideresas que comulguen con las necesidades del pueblo.

Para el mandatario, un verdadero líder debe tener valores políticos, sociales, sabiduría, pero sobre todo debe saber comunicar las ideas a todas las personas que lo escuchan.

“Tenemos que formar líderes y lideresas sólidos, pero con un gran sentido de la realidad, practico y con un gran sentido de comunicarse con el pueblo para orientarlo, dirigirlo, conducirlo ¡Líderes y lideresas verdaderamente populares!”, instruyó

En ese sentido, el líder criticó a los que tienen muchos conocimientos pero no saben comunicarlo, o ponerlo en práctica para cambiar o mejorar la realidad que los rodea, por lo que sugirió que este nuevo proyecto de formación en materia ideológica y política no se vicie con élites, si no que siempre este de la mano con las verdaderas necesidades del pueblo venezolano.

“El líder y lideresa debe enriquecer con ideas nuevas, practicas, transformadoras. Es un proceso dialéctico interminable, de renovación permanente” subrayó