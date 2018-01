Elegirán candidato del chavismo en Gran Congreso de la Patria del 4 de febrero

Néstor Daniel Ramírez.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que elegirán al candidato del chavismo para las presidenciales de este año, en el Gran Congreso de la Patria del próximo 4 de febrero.

Asimismo, se puso a la orden de la candidatura presidencial, si así lo desea la militancia chavista.

“Estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana”, expresó Maduro a través de una transmisión televisiva por Venezolana de Televisión.

A su vez, felicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por haber convocado a elecciones. “Convocar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la ANC. Le pido a todo el pueblo de Venezuela que apoyemos el llamado de la ANC”, recalcó.

En otro orden de ideas, refirió que, acerca de las sanciones impuestas este lunes por la Unión Europea (UE), “ante más sanciones, más elecciones, más democracia, más pueblo”. “En Venezuela no decide Donald Trump, no decide la élite dominante de la UE, no decide el imperio, en Venezuela decide es el pueblo”, enfatizó.