Eleazar Díaz Rangel | ¿Le prohibirán que piense?

Eleazar Díaz Rangel.- Ya no se conforman con mantenerlo injustamente preso, sin que haya cometido un solo delito, y sin que hayan sido capaces de demostrar uno solo ante la administración de justicia. Ahora pretenden silenciarlo. Lula no puede hacer declaraciones a los medios, ni grabar videos, por expresa prohibición judicial. No sólo le temen en libertad, sino a su palabra.

Nunca un Poder Judicial en América Latina se había mostrado tan abiertamente politizado como ha estado ocurriendo con el de Brasil, que no sólo se acordó con el Legislativo para sacar a Dilma Rousseff de la Presidencia, en un nuevo tipo de golpe de estado probado con éxito en Paraguay y Honduras, sino que encarceló arbitrariamente al expresidente Lula, y ahora le ha prohibido dar declaraciones a los medios y grabar videos. ¿Qué harán mañana esos jueces? ¿Prohibirle que piense y que escriba?

Con todo el poder acumulado, con el apoyo abierto y casi unánime de los medios de comunicación, empezando por la poderosa red O Globo, parecen sentirse incapaces de impedir las protestas brasileras y desde el exterior en demanda de sus libertad. Como tampoco han podido frenar las crecientes movilizaciones en todas o la mayoría de las ciudades denunciando fraude si las elecciones se hacen sin Lula.

Como la derecha continental, apoyada en las agencias internacionales de noticias, ha estado activa apoyando esas acciones contra el expresidente, parece que ya es tiempo para que los sectores democráticos y la izquierda militante y organizada de la región sean más beligerantes en los pronunciamientos y acciones por el derecho del pueblo brasilero de tener su candidato.

-La formal declaración de la majestuosa CX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Ordinaria de la CEV, comienza aclarando que no se mete en política, que su “…papel no es ni será sustituir a quienes conocen y manejan la política”, pero a renglón seguido afirma que “…el principal responsable de la crisis que padecemos es el gobierno por querer a toda costa imponer su proyecto político” ¿Quién le puede creer a una institución que comienza mostrando esa descarada y cínica contradicción? y llega a afirmar que “…vivimos un régimen de facto sin respetar los más altos principios del pueblo”. ¡Cómo se les ocurre calificarlo de “régimen de facto”, si comenzando por el Presidente de la República todos sus poderes han sido electos según la Constitución y las leyes respectivas! Por lo demás, el país sabe que esa Conferencia se ha estado metiendo en política desde hace tiempo, y tan descaradamente, que a menudo sus declaraciones son de apoyo, coincidencia o desarrollo de las que emiten los organismos de oposición. No nos vengan ahora con que no se meten en política.

– No me quedó clara la propuesta del economista y diputado constituyente Jesús Faría de eliminar el control de cambio y promover la unificación cambiaria. Cuando Chávez ordenó establecer ese control se estaban escapando las divisas y el Estado hubiese quedado sin un dólar o un euro si esa situación continuaba. Uno se pregunta, si ahora la eliminan, la posición de los multimillonarios, ¿habrá cambiado?

-La Otan se parapeteó en su última reunión, amenazada de desintegrarse como está. A pesar de los reclamos del presidente Trump, no se aprobó aumentar la cuota, seguirán con su 2% de cada presupuesto nacional, que se pagarán dentro de varios años. Pero rechazaron subirlo al 4% que pedía Trump. A cambio, aplazaron discutir la creación de una fuerza militar europea, propuesta por Francia. Y hablando de ese organismo que ahora tendremos aquí en el país vecino, se analiza que no obstante sus dificultades, sigue siendo una amenaza contra Rusia.

– Algunos lectores creen que esta página es un buen espacio para llegarle al alto gobierno, y con ese propósito recibo emails. Uno de ellos, de la Gorda Rivero desde Barquisimeto, planteándome los problemas de su gente, de los guaros. No se los resumo porque son los mismos de Barcelona, Valencia o de Ciudad Bolívar. ¿O es que hay quien crea que en alguna parte las cosas se consiguen más baratas o que funciona el transporte y el agua nunca falla? ¿Cuántas veces debí referirme al precio del aceite de carro para que en Pdvsa me “oyeran”? Debo agradecerle al presidente de esa empresa, Manuel Quevedo, por ofrecerme explicaciones que publicamos el lunes pasado. (Y el litro lo vendían a 300 mil en el Poliedro ¡¡y en la calle cuesta 25 millones!!) Uno escribe, escribe, y nada que alguien del gobierno despeje dudas o responda. Y no me refiero a la hipersensibilidad de algunos funcionarios y dirigentes del Psuv. ¿Ustedes no leyeron el viernes los artículos de Earle Herrera y de Roberto Malaver? Como si se hubiesen puesto de acuerdo. Si pueden conseguirlos, busquen ese periódico del 13 de julio. Se los recomiendo altamente.

-Termina “el mundial de las sorpresas” como algunos comentaristas lo han llamado, y nunca vimos a la brasilera promovida como la primera mujer referí arbitrando algún partido. No la pusieron ni como jueza de línea. Y hablando de sorpresas, si hoy gana Croacia no será una victoria sorpresiva.

Eleazar Díaz Rangel

@edrangel