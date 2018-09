Eleazar Díaz Rangel | Cambios en la política de EE.UU

Eleazar Díaz Rangel.- Cualquier investigación que se adelantara sobre el éxodo de venezolanos al exterior concluiría en que las redes sociales, y algunos medios de comunicación, fueron los factores fundamentales que estimularon la salida de muchos venezolanos hacia los países andinos: Colombia, Perú y Ecuador y Chile, y en menor grado a Brasil y Argentina. Es indispensable agregar a ciertos políticos oposicionistas que contribuyeron a promoverla, pintando una Venezuela sin futuro, una situación llena de incertidumbres y con pocas posibilidades de mejorar, y en tales condiciones, lo mejor era irse de Venezuela.

La realidad les ha mostrado una dura verdad, que con excepciones, desmienten los pajaritos preñados que le estuvieron pintando. Salarios muy por debajo de los que reciben los nacionales de esos países, dificultades para encontrar trabajo, pocas o ninguna posibilidad de resolver la falta de techo, alimentos caros, y expresiones de xenofobia que comenzaron a manifestarse.

En tales condiciones, no era aventurado suponer que el llamado “Vuelta a la Patria” que hizo el presidente Maduro, llenara los aviones con venezolanos repatriados, pese a los inconvenientes creados por los gobiernos de esos países, que han entorpecido esos procesos.

Hace poco escuché a un experto analista comentando la política de Washington respecto a Venezuela. Decía que los sectores mas comprometidos con esa política siempre buscan y encuentran una motivación para alentarla. De la “crisis humanitaria” que mantuvieron largo rato, como pretexto para acudir en “ayuda”, pasaron recientemente a preocuparse por el éxodo de venezolanos hacia el exterior, entonces no les interesaban las muertes de centenares migrantes de países africanos que mueren en su desespero por llegar a otras tierras.

Abandonado ese pretexto con el retorno de tantos, seguramente piensan atacar el llamado del presidente Maduro a la recuperación de la economía, sobre todo si observan síntomas de éxito de esa nueva política económica, que en efecto los está teniendo. Consecuentes con la línea y objetivos trazados por Trump: desestabilizar a Venezuela.

– Casi imperceptiblemente, sin que las agencias de noticias lo valoren, se han venido acentuando las divergencias entre Europa y Estados Unidos, cuya política exterior parece diseñada para reforzar el mundo unilateral. Recientemente he escuchado declaraciones de ministros de Alemania y de Francia quienes han coincidido en señalar que la defensa de Europa no puede seguir dependiendo de los Estados Unidos. A eso habría que añadir el distanciamiento en el área económica, y particularmente en el comercial, pues decisiones tomadas por Washington, incluidas las sanciones a Rusia e Irán, han encontrado rechazo en cancillerías de varios países europeos, cuyas relaciones comerciales con los países sancionados resultan afectadas. No hay indicios que hagan suponer rectificaciones del presidente Trump, y por el contrario, todo hace suponer que esa agresiva línea continuará su desarrollo.

– ¿Cuál sería la respuesta si en Venezuela se hiciera una encuesta con una pregunta sobre Nicaragua como ésta? ¿Cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en Nicaragua? 1.- Una reacción popular y estudiantil contra el gobierno de Daniel Ortega? 2.- Son acciones estimuladas y financiadas desde los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Ortega y 3.- Son acciones vandálicas sin ningún objetivo político. Me atrevería a opinar que la mayoría se pronunciaría por la respuesta No 1. Lo harían los venezolanos influidos por la mayoría de la prensa, la radio y la TV, que han estado participando en la campaña mediática internacional para obligar a la renuncia de Ortega, y que difunden las noticias de la AP, Reuter, AFP y Efe.

– Un fenómeno único el de Lula. En la medida e que se producen sentencias prefabricadas que impiden la presentación como candidato presidencial para las elecciones del 15 de octubre, crecen sus opciones en las encuestas. Suma mas del total de los otros candidatos. La gente no cree en esa “justicia”. En todo el país se producen movilizaciones reclamando su libertad, y apoyando su candidatura. Lula ganaría en una primera vuelta. La pregunta que nos hacemos fuera de ese país, y seguramente, muchos brasileros, es ¿Cómo responderá ese país movilizado si definitivamente Lula no puede ser candidato? Hay quienes creen que se postularía al dirigente del PC, hoy como su vicepresidente. Es una opción. Tiene la desventaja de que legalizaría esas elecciones, y que seguramente no atraería los votos que hoy se inclinan por Lula. Otros creen que la mejor opción es abstenerse de participar, y denunciar insistentemente, con fuerza, como un fraude. No olvidar que una consigna del PT es “Elecciones sin Lula es un fraude”. Pero la abstención no conduce a nada. Habría que tener una política, que atraiga a la mayoría de la población, que sea de denuncia del fraude, persistir en las movilizaciones, y es posible que por esa vía, dependiendo de su fuerza, logren cambios significativos, incluso la libertad de Lula y una nueva elección.

– Interesante esa estadística que mostró la vicepresidenta Delcy Rodriguez, según la cual por redes sociales se han emitido 140.549 mensajes sobre la supuesta crisis humanitaria en Venezuela, mientras que sobre esa misma crisis, pero en Siria, apenas llega a 29.989.

– El neopresidente Iván Duque como que pretende convertirse en eje de la alineación de países contra Venezuela. Además de su formal anuncio de no designar embajador en Caracas, hace poco declaró que por ahora debe promoverse el aislamiento diplomático, y mostró sus reservas por una acción militar unilateral (de EEUU, por supuesto aunque no lo dijo) seguramente piensa que es mejor la acción multilateral, donde Colombia jugaría un papel esencial, o el bloqueo marítimo, donde su Armada estaría presente y activa.

– Tampoco ha sido noticia de agencia que el exmarine y expolicía estadounidense John Mac Dougan, después de ser perseguido en su país por denuncias concretas de corrupción en la DEA y la policía de Los Angeles, debió fugarse a Rusia, donde se encuentra actualmente.

– Algo tiene que hacer el gobierno con lo que está ocurriendo con algunos productos, como la carne, el pollo y los huevos, que han desaparecido. Si las autoridades combaten la violación de esas medidas, debia ser igualmente activos para sancionar a quienes los esconden. ¿Y como se explica que en Colombia se ecuentren billetes de cien soberanos, y aquí no han llegado a algunas agencias bancarias?

– Perdida como virtualmente tiene los Estados Unidos su intervención en la guerra contra el gobierno de Bashar Al Said , ahora, con el apoyo de Francia e Inglaterra, pretende amenazar con una mas abierta acción militar si el gobierno sirio enfrenta con éxito el último territorio controlado por los mercenarios, en Idleb. En tal sentido, han denunciado que Siria prepara una acción con armas químicas, y que en tal caso, usaría toda su fuerza para acabarla. Seguramente habrá gente con sentido común en Washington que sabe que una acción de esa naturaleza puede provocar una respuesta rusa, de incalculable desenlace.

– México parece una tumba colectiva, tantos han sido los hallazgos de fosas con decenas de cadáveres, que finalmente no se identifican. Hace poquito fueron descubiertos 166 cuerpos en varias fosas en Veracruz. Pero ni el presidente Perez Nieto ni nadie de su gobierno ha sido declarado responsable de ninguno de esos casos. ¿Y que puede interesarle a la OEA y organismos internacionales de los derechos humanos?.

– En el mas reciente ranking de universidades en el mundo, (World University Rankings), el famoso MIT desplazó a la Universidad de Stanford del primer lugar. Solo aparecen dos de Venezuela, en lugares no ubicados, mientras por encima están de Chile, México, Brasil y Colombia.

Eleazar Díaz Rangel

