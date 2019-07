Héctor Rodríguez: El diálogo de Barbados ha avanzado

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró este martes en una entrevista radial que el diálogo en Barbados auspiciado por Noruega entre el gobierno y la oposición ha avanzado.

“el hecho de que hoy estemos sentados (Gobierno y oposición), ya de por sí, es un avance, sin embargo, yo creo que el diálogo no es solamente en Barbados (…) el tema es que los venezolanos tenemos que comprender que este país no puede superar las dificultades si no nos escuchamos, reconocemos al otro o hablamos”.

“El diálogo tiene que trascender Barbados, esa mesa es importante, porque es la de los actores políticos, pero este país no se resuelve solamente con los actores políticos”, señaló en entrevista radial.

Aclaró que no se ha negado la participación de la opinión pública, “lo que se ha planteado es unificar la vocería, porque un país tan polarizado como el que tenemos, la diversificación de vocería trae que cada quien quiera poner su piquete”.

Descartó algún tipo de acuerdo oculto y dijo que se irá informado lo que se vaya acordando de la manera más transparente y más neutral posible.

Rodríguez instó a acompañar de forma activa soluciones a la situación que enfrenta Venezuela para entrar en una dinámica de racionalidad.