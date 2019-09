Ejecutivo propone concurso público de análisis sobre doctrina Monroe y bolivarianismo

Análisis críticos sobre la pugna histórica entre la doctrina Monroe y el bolivarianismo participarán en un concurso público dirigido a cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y estudiantes de universidades públicas del territorio nacional.

“Hagamos un concurso escrito, puede ser individual o colectivo, sobre el bolivarianismo y el monroísmo para provocar una reflexión y una afirmación de los valores de Bolívar en esta inmensa lucha contra el imperialismo”, planteó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la conmemoración del IX aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) e inicio del año pedagógico militar 2019-2020.

Exhortó a exponer en un documento, de máximo cinco cuartillas de extensión, aportes teóricos que permitan alimentar el debate acerca de ambos modelos, analizando las implicaciones de la doctrina Monroe y cómo es utilizada en la agresión multiforme contra Venezuela.

“¡Bolívar o Monroe, tomemos partido! No es tiempo para medias tintas, no es tiempo de vacilación, no es tiempo de traición. Es tiempo de definiciones y de caminar por el único rumbo que tenemos: la independencia, la soberanía y la defensa de nuestra amada Venezuela”, subrayó el también Comandante en Jefe de la FANB.

Guerra multiforme

En una clase magistral impartida a cadetes y oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, instruyó realizar un análisis sobre el modelo de guerra no convencional y el esquema de aplicación en la nación.

El documento de carácter pedagógico será utilizado durante la formación académica de los integrantes de la FANB e incluirá conceptos básicos y mecanismos empleados para neutralizar su avance.

De igual modo, el Jefe de Estado señaló que deberá incorporar sugerencias y recomendaciones de las próximas acciones a tomar para que “Venezuela tome el carril de la recuperación definitiva y del desarrollo de nuestro sueños”.

“Necesitamos recomendaciones de calidad sustentadas, basadas en la realidad para maniobrar y defender a nuestra Patria”, sentenció.

Indicó que, actualmente, en Venezuela se está determinando el futuro de la humanidad, por ende, los acontecimiento que ocurran en el territorio determinarán el futuro de América Latina y el Caribe.

“La resistencia de la Revolución Bolivariana frente a los embates del imperio gringo está escribiendo páginas gloriosas de la historia. Hoy por hoy hermanos del mundo ven (en Venezuela) un ejemplo de que sí se puede resistir y vencer al imperialismo norteamericano”, aseveró.