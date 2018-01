EEUU rechaza convocatoria a Presidenciales

ÚN.- Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) publicó este miércoles un comunicado a través del cual rechaza el decreto de convocatoria a Elecciones Presidenciales emitido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela.

“Este voto no sería ni gratuito ni justo. Solo profundizaría, no ayudaría a resolver, las tensiones nacionales. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano, y sería visto como antidemocrático e ilegítimo a los ojos de la comunidad internacional. Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos y para que regrese al orden constitucional democrático”, reza parte del texto del comunicado.

Estados Unidos, cuyo sistema electoral no es ni auditable ni verificable, pide a Venezuela “Un proceso electoral libre, justo y transparente, abierto a la observación internacional creíble”.