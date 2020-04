Diputados de la AN en desacato se pagarían en secreto $5.000 mensual

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), instancia en desacato, habrían acordado en «secreto» asignarse un pago de $5.000 mensuales con un retroactivo desde el pasado mes de enero, que llevaría a cobrar una suma total de $25.000 para el mes de mayo, la información fue subministrada por informaron cinco personas ligadas a la AN y a Juan Guaidó, según un artículo publicado por The Asociated Press (AP).

Los recursos con que serían cubiertos estos pagos, además de los $100 prometidos a médicos que combaten al coronavirus en el país, son los confiscados por la administración del presidente Donald Trump, de una gigantesca cifra de 11.600 millones de dólares en activos venezolanos en el exterior. Estas personas indicaron que este plan salarial no fue bien visto debido a la crisis económica que atraviesa el país, reseña PanAm Post.

«Hablaron con la condición de mantener el anonimato para no ser vistos aireando detalles de lo que describieron como un feroz debate que duró meses y que amenazó con dividir a la coalición anti-Maduro», refiere la agencia de noticias estadounidense.

Los diputados en desacato, se aprobaron esta suma en la segunda semana de abril de este año, a través de un (Fondo de Liberación) de 80 millones de dólares, provenientes de los recursos incautados por EEUU, toda vez que se habría hecho con el propósito de disminuir las críticas cuando se descubriera que a la par de los 100 dólares que pagarían al personal de la salud y del cual también recibirán los «funcionarios» de Guaidó en el exterior, reportó el periodista de AP para América Latina, Joshua Goodman.

Con información de AVN.