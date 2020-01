Diputado Parra: Buscaremos desmarcarnos de la confrontación

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Luis Parra, ratificó que su gestión buscará desmarcarse de la confrontación política y retomará “el camino de la despolarización”.

“Yo no voy a confrontar con nadie, no voy a permitir una foto de un diputado golpeándose con otro… este país no puede seguir en dos sectores atrincherados”, afirmó a Unión Radio.

El parlamentario ratificó que el Poder Judicial tiene que respetar al Poder Legislativo y viceversa, al tiempo que dijo que el asunto del desacato es un tema que abordarán para buscar una solución al respecto.

Señaló que serán un Parlamento de soluciones y que la primera agenda legislativa versará sobre los principales problemas que tiene el país.

“Designamos una comisión especial para normalizar las relaciones entre las diferentes fracciones del Parlamento”, recordó.

Insistió que su elección e instalación de la nueva directiva estuvo apegado a la normativa y las leyes.

“Esta nueva junta directiva fue electa en el templo de las leyes, el único espacio donde se puede hacer la elección e instalación de la AN”, declaró.

Contó que su distanciamiento con sectores de la oposición se dio el 30 de abril pasado.