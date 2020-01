Diputado expulsado de VP solicitó restitución de garantías como militante

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), en desacato, del partido Voluntad Popular José Gregorio Noriega, introdujo este viernes un recurso jurídico ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en solicitud de la restitución de garantías constitucionales como militante de la organización política.

«El partido Voluntad Popular no cumplió con el debido proceso; no se cumplió con el derecho a la defensa y en ningún momento se nos llamó para que nosotros alegáramos nuestros argumentos en defensa y además se nos violó la presunción de la inocencia», expresó Noriega en declaraciones a los medios desde la sede del TSJ.

Luego de que el pasado 18 de diciembre la directiva de VP decidiera expulsar al diputado de sus filas, por presuntamente estar vinculado con «hechos de corrupción y traición» a la tolda política, tras filtrarse un audio de una supuesta conversación de Noriega con el diputado opositor Alfonso Marquina, ofreciéndole 700.000 dólares para que éste no votara por el diputado opositor Juan Guaidó en la elección de la directiva de la AN.

En este sentido, Noriega reiteró que seguirán «reclamando hasta las instancias que sean necesarias hasta tanto se nos restituya nuestras garantías constitucionales».

«Estamos reclamando que no hay un proceso de democratización dentro de estos partidos, incluyendo a Voluntad Popular que no respeta la participación interna, no ha habido un proceso de elección dentro de las autoridades de Voluntad Popular y en el caso de Acción Democrática desde el 2003 estamos viendo la presencia de Henry Ramos Allup como líder del partido», acotó.

Noriega precisó que los diputados del partido VP que lo apoyan, se mantendrán en lucha «para emprender una campaña de democratización de los partidos políticos y lo vamos a lograr».