Diputada Ilenia Medina pide a la Unión Europea levantar el bloqueo

ÚN.- Este lunes 17 de septiembre en el programa Todo noticias en RNE (Radio Nacional de España), la diputada y secretaria para el partido “Patria para todos” hizo un llamado a la Unión Europea (UE) en el que pide levantar el bloqueo económico.

En entrevista con el periodista español Oscar Torres, la diputada Medina expresó que ante la situación de Venezuela, pidieron a la oficina de la Unión Europea en Caracas “que levantaran el bloqueo, que no congelaran el dinero del pueblo venezolano destinado para la compra de medicinas” y a su vez añadió “levántennos el bloqueo porque además es ilegal”.

La secretaria del PPT agregó que no existe hambre en Venezuela, gracias a la alta productividad agrícola de los ultimas tiempos y el sistema de alimentación “Clap” creado por el presidente Nicolás Maduro con el cual se garantiza el sustento para 6 millones de familias, ante el bloqueo empresarial existente.

Asimismo comunicó en el programa Todo Noticias que “es importante que el pueblo español sepa que la UE y todos los países que la conforman están al margen del Derecho Internacional”.

Argumentó que “Venezuela no tiene sanciones de esta instancia y además la UE no tiene jurisdicción sobre Venezuela, le puede imponer sanciones a uno de sus miembros pero no a Venezuela, esto es ilegal”.

Por otro lado Medina dijo que “nos sorprendemos mucho porque siempre vimos a la UE como una organización de equilibrio mundial que promoviera junto con América Latina, la paz y la seguridad y se ha convertido en una organización como un anexo del Grupo de Lima”.