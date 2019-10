Diosdado Cabello llama al pueblo a mantenerse en las calles

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, llamó este jueves a los venezolanos a mantenerse en las calles para defender la Revolución.

“La única manera de defender los países libres de la amenaza imperial, es desde las calles, demostrando que somos libres, tal y como lo están haciendo países como Chile y Ecuador”, dijo Cabello.

“Piñera ahora dice que no va a aumentar el pasaje del tren, que ahora sí le va a dar pensiones a los chilenos, ¿Y por qué no le diste antes? ¿por qué no le diste antes atención a los enfermos?”, dijo sobre la situación de Chile.

Acusó a la oposición venezolana de mantener un permanente acoso contra la Revolución. “Cuando ustedes quieran nosotros queremos, estamos preparados para defender la revolución como sea”, dijo.

Desde Puente Llaguno, en el marco de la marcha contra las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que detrás de las protestas de Chile, está es el pueblo.

Más temprano, Jesús Farías, indicó que se están uniendo por la soberanía en un modelo de inclusión. “Se está viendo las confrontaciones de dos modelos: la neoliberal en los mayores problemas, que genera revuelta y rebelión, y el cambio el modelo socialista progresista bolivariano, que en el caso venezolano y pese a las grandísimas sanciones reúne una fortaleza social que se traduce en estabilidad. Cuando algunos pensaban que llegaba a su final, el modelo progresista apunta a cambios en la región”, destacó.