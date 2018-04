Diosdado Cabello: La derecha no cuenta con un liderazgo que los represente

ÚN.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello indicó que la oposición venezolana no cuenta con un “verdadero liderazgo político” para garantizar el triunfo en las elecciones electorales del próximo 20 de mayo.

“Las condiciones de la oposición es que los chavistas no participen en las elecciones, pero lo que ellos aun no saben, es que no tienen un verdadero liderazgo que los represente para obtener la vitoria el 20 de mayo” sentenció Cabello durante la juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar, en Parque Miranda, municipio Sucre.

Cabello invitó al pueblo a ser leales al Comandante Chávez ejerciendo sus voto en los comicios que se efectuarán el próximo mes.

En cuento a la Cumbre de la Ámericas, el vicepresidente del partido manifestó que el presidente de los Estados Unidos no estará presente en el evento, luego que Maduro cancelará su asistencia a la ciudad de Lima.

” El presidente Nicolás Maduro dijo que se quedaba el 13 y 14 de abril para reconocer y recordar los hechos que ocurrieron en el país hace 16 años“, expresó.

Finalmente, aseguró que trabajar desde las filas revolucionarias es un gran proyecto, desde allí se le pueden ayudar al pueblo a cubrir sus necesidades. “La derecha no propone nada, pues el verdadero candidato de la revolución, es un hijo de Chávez“, resaltó Cabello.