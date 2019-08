Diosdado Cabello asegura que en Venezuela hay diálogo todos los días

El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó este lunes que el diálogo en Venezuela es permanente, “aquí hay diálogo todos los días, el diálogo es permanente”, dijo.

Aseguró que el presidente, Nicolás Maduro, solo se ausentó del diálogo en Barbados y no descartó que se vuelvan a retomar en los próximos días.

Expresó, que desde la oposición venezolana se busca la división del gobierno venezolano, “buscar dividirnos? Yo se lo voy a repetir el día que la oposición decida traspasar las barreras de la paz (…) pase lo que pase y en cualquier circunstancia, Nicolás Maduro y yo estaremos en las mismas filas”.

Agregó que es necesario retomar un diálogo serio entre las partes, “ya lo he dicho muchas veces tienen que incluir a Claudio Fermín, Eduardo Fernández y Enrique Ochoa Antich, que son gente de la oposición venezolana”, refirió.

Manipulación mediática

Cabello calificó de manipulación la información que circuló por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), en la que señala que el dirigente socialista sostuvo una reunión con funcionarios de EEUU, a espaldas del gobierno venezolano.

De acuerdo con la Agencia, Cabello habría sostenido reuniones en Caracas con un alto funcionario del presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de acordar un panorama electoral, así como para convencer a algunos dirigentes del Gobierno Nacional a “ceder a las demandas de la comunidad internacional”.

Ante eso, el presidente de la ANC dijo que se reuniría con quien sea, “con cualquiera y ponía tres condiciones: que la autorice el presiente Nicolás Maduro, yo no voy a hablar por Cabello, sino por Venezuela; y dije que acá en Venezuela. Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabaja para ellos”.

Acoró que EE.UU no tiene que meter sus manos en Venezuela “¿Quién ha metido a Estados Unidos en Venezuela. La oposición. Lo que pasa es que el gobierno de EEUU está obviando a la oposición venezolana. A los gringos no le gusta que lo engañen ni que los roben”, agregó.

Al respecto, recalcó que el Gobierno Nacional mantiene reuniones constantes con los sectores políticos del país, no obstante, algunas no se han hecho públicas.