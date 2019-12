Desmantelada banda que operaba Movilnet paralela

Este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de una red que operaba una Movilnet paralela, utilizando los recursos de esta empresa estatal para generar ganancias a empresas privadas.

«Esta investigación inició tras una denuncia hecha por el apoderado judicial de Cantv y Telecomunicaciones Movilnet, quien informó que se presentaban una serie de irregularidades en los servidores de la plataforma Movilnet», mencionó el fiscal en rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público.

Hasta el momento 9 detenidos, 6 por desproteger la plataforma de servidores de Movilnet. «Se trata de Ángelo Navarro, Gerente General de Optimización y Desempeño; Ronny Monrroy, Gerente de Soporte Operacional. Los otros 3 fueron aprehendidos por permitir la activación ilícita de líneas en grandes cantidades», refirió Saab.

Estas irregularidades consisten en la vulneración de servidores por parte de agentes externos para desviar el tráfico regular de llamadas desde el exterior hacia números locales de líneas Movilnet, mediante un sistema denominado “Tráfico Irregular Bypass”.

«Dichas llamadas internacionales eran redireccionadas a líneas Movilnet activadas ilícitamente, con el fin de que el usuario final reciba la llamada como si se tratara de una llamada local», explicó Saab quien agregó que los defraudadores evitaban que la llamada se registre como internacional e impedían el cobro del porcentaje por minuto que correspondería a Digitel, Movistar y Movilnet para asegurarse el cobro de estos montos desde el extranjero.

De esta manera, una empresa cuyos servidores se ubican en Miami (EEUU), captó proveedores internacionales de llamadas y les dio acceso a la red venezolana, ofreciéndoles tarifas muy bajas gracias a que no cancelaban ese servicio a los proveedores locales.

El fiscal general hizo un llamado a los ciudadanos a que no tengan temor a hacer denuncias. «Si tienen elementos no teman presentarlos para que los delitos de esta naturaleza no queden impunes», declaró.