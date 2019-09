Delcy Rodríguez: Vamos a la ONU con la verdad de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este sábado que las más de 12 millones de firmas recogidas desde el pasado 10 de agosto en contra el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela serán auditadas para posteriormente ser llevadas junto a una carta dirigida al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

“Vamos a la ONU con la verdad de Venezuela para que cese el bloqueo del gobierno de EEUU contra nuestro país”, dijo Rodríguez desde la plaza Bolívar de Caracas donde estampó su rúbrica.

Rodríguez destacó la masiva participación de los venezolanos en la campaña No More Trump (No más Trump), la cual “simboliza la expresión del pueblo de Venezuela que quiere paz, tranquilidad, quiere progreso, pero sobretodo quiere una patria libre y soberana”.

Detalló que más de 12 millones de venezolanos participaron en esta jornada que “ha dado profundas raíces a nuestro pueblo en defensa a la soberanía de la independencia y de la libertad, legado de nuestros libertadores, el espíritu de lucha se demostró cuando todo el pueblo venezolano se volcó a decir ¡No más Trump!”.

La alta funcionaria irá junto al canciller Jorge Arreaza en representación de Venezuela a la Asamblea General de la ONU.

Vergüenza. Rodríguez denunció una asociación ilícita de la oposición venezolana con grupos paramilitares y de narcotráfico de Colombia, lo que calificó de “vergonzoso”.

“Nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado algo de un grupo que dice llamarse político, pero en realidad como lo hemos demostrado con pruebas es una banda criminal”, dijo la Vicepresidenta ante las recientes fotografías divulgadas por medios colombianos, donde aparece el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, con cuatro presuntos miembros de la banda paramilitar Los Ratrojos.

“Hemos visto el rechazo del pueblo venezolano a las pretensiones de la derecha extremista. Al señor Guaidó no le da tiempo de salir de un escándalo cuando ya se ve envuelto en otro al verse involucrado con el grupo Los Rastrojos”, dijo.

