Consejos comunales deben activarse en contra del coronavirus

Durante la celebración del Día Nacional del Médico, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los más de 46 mil consejos comunales a “activarse en la campaña de prevención, educación y protección de las comunidades a escala nacional», dijo.

Desde el Círculo Militar en Caracas dijo que el tema del virus debe ser tratado con claridad, «debemos tener conciencia plena que un virus de esta características no respeta fronteras y estar preparados para que ese virus no se expanda y no le haga daño a la vida de la población venezolana».

Informó que el Gobierno venezolano tiene 46 hospitales a nivel nacional, adecuándolos para la atención directa de este virus y, además, ha ordenado que las pruebas se distribuyan en las capitales de todos los estados.

Refirió que hasta la fecha hay 116 mil 992 casos de coronavirus en el mundo, y ha generado 4 mil 257 fallecidos.

Detalló que el Gobierno nacional está en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, tomando todas las medidas preventivas para que Venezuela enfrente esta amenaza y se pueda proteger al pueblo.

Asimismo, explicó que el país cuentan con unidades de Interferón cubano alfa 2B (IFRrec) para tratar posibles casos del coronavirus en el país.