Congreso de Los Pueblos debate líneas de acción estratégicas para 2020

Este miércoles movimientos sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos debatieron las siete Líneas de Acción Estratégicas presentadas por el Presidente Nicolás Maduro, para el fortalecimiento de la económica, organización popular y gestión de gobierno durante el año 2020.

El vicepresidente Sectorial de Socialismo Territorial y Social, Aristóbulo Istúriz, explicó que la importancia de aplicar estas orientaciones desde y en los territorios para acompañar las políticas sociales e independencia económica que emprende el Gobierno Nacional.

«Con conciencia y cade la República Bolivariana de Venezuela,pacidad de movilización; tenemos que crecer, tenemos que tener muchos más movimientos, incorporar más gente, convencer más gente», expresó, al tiempo que precisó que incorporarán una representación a todas las mesas técnicas, específicamente, energía, agua, comunicaciones y transporte, a las plenaria del referido congreso.

Detalló que estre las líneas de acción destacan la expansión de las misiones y el poder popular, así como la seguridad ciudadana y defensa nacional, y también señaló la necesidad de crear un nuevo modelo económico producto, solidarios y soberano, además de el mejoramiento de los servicios públicos.

«Productivo, el rentista no es productivo, solidaria, no es para enriquecerse sino para satisfacer necesidades pensando en el pueblo y necesidades; soberanía, tiene que ver con que seamos capaces de producción los insumos, que no dependamos de nadie sino de nosotros mismos», dijo.

De igual forma, recordó que otra de las orientaciones del Jefe de Estado fue la transformación, cambio y modernización del Estado, enfrenta la burocracia, indolencia y corrupción. Reseñó AVN.