“Colombia ha tenido un manejo desacertado en su relación con Venezuela. La política colombiana ha sido muy agresiva frente a Venezuela. Nosotros tenemos más de 2.500 kilómetros de frontera, pasan personas, llegan inmigrantes”, expresó este viernes el expresidente colombiano Ernesto Samper durante una entrevista exclusiva al servicio internacional de noticias Sputnik.

En el área fronteriza, destacó, viven tres millones de personas entre colombianos y venezolanos, teníamos 8.000 millones de dólares de exportaciones, que hoy están reducidas a 300 millones.

Samper dijo que la “actitud de Colombia ha sido totalmente agresiva. Ha apoyado el supuesto Golpe que terminó en un episodio folclórico y esta vez apoyó la frustrada operación de mercenarios“, en referencia al intento de operación mercenaria que buscaba cometer magnicidio, asesinatos selectivos, ataques a instalaciones, colocación de minas y derogar la Constitución, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

El coronavirus y la biopolítica

Con relación al manejo de los gobiernos de Estados Unidos (EE.UU.) y Brasil sobre la pandemia de la Covid-19, consideró deprimente que los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro estén usando el tema para sacar beneficio electoral, es una epidemia de la biopolítica, dijo a Sputnik.

“Es deprimente el manejo que le ha dado Trump al virus, haciendo caso omiso de los muertos que ha habido en su país o las declaraciones desafiantes de Bolsonaro, que parece no darse cuenta que Brasil se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia (…) Trump usa la pandemia para su reelección y Bolsonaro para consolidar su proyecto político oligárquico de una manera absolutamente inhumana y cruel”, afirmó.

Trump y Bolsonaro no son los únicos casos en los que la pandemia ha sido utilizada con fines electorales: puso el ejemplo del aplazamiento de las elecciones en Bolivia, el cambio de fecha del plebiscito en Chile o el uso que hace Colombia para justificar el incumplimiento de acuerdos en materia de paz.

Ante una pregunta sobre las acusaciones de Trump contra China en cuanto al origen de la Covid-19, rechazó tal denuncia: “Todas son cortinas de humo para esconder su desesperación por su situación política electoral. Unas veces es China, otras veces es la Organización Mundial de la Salud, otras veces es Cuba y Venezuela. Él está buscando malos para una película en la que está fracasando en su reelección”.

“Algunos piensan que el resultado de esto, frente a la decadencia de la hegemonía norteamericana, es el surgimiento de otro polo, otra nueva hegemonía en el mundo. Yo no creo esta tesis. Yo que conozco el modelo chino de relacionamiento internacional, inclusive el modelo ruso que está sintonizado en la misma dirección, no serían un nuevo imperio. Sus políticas de ser amigos, de no intervención de los asuntos de los Estados, de solidaridad internacional, los debería llevar a una hegemonía multilateral”, advirtió el exmandatario colombiano.

Agregó que cree que un mundo en el que lidera Rusia y China sería mucho mejor que el actual, “ellos tienen un valor distinto porque su despliegue hegemónico no tendría como base el miedo, la descalificación, sino sería la cooperación, la compasión, la solidaridad. A partir de esos valores, progresistas, tendríamos un mundo más justo”.

Grupo Puebla se reunirá este viernes

En cuanto a la reunión del Grupo de Puebla, que se realizará este viernes, dijo que el tema central es el tema de la pandemia, la salida económica y la situación del proceso de paz de Colombia.

En esta jornada participarán el presidente de argentina, Alberto Fernández, y el expresidente José Pepe Mujica (Uruguay, 2010-2015) y el profesor Joseph Stiglitz, detalló Samper a Sputnik.