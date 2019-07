Code Pink vino a conocer las luchas del pueblo venezolano

Integrantes del colectivo estadounidense Code Pink, reconocido en Venezuela por su entregada defensa de los espacios de la embajada en Washington ante el desalojo irregular impuesto por el gobierno de Donald Trump, visitaron Caracas con motivo del Foro de Sao Paolo y para conocer las experiencias sociales de colectivos y organizaciones venezolanas.

Paki Wieland, recordó la acción policial de aquellos días de mayo como una represión “absolutamente escandalosa”, pero frente a ello consideró como algo muy importante que “tanto en EEUU, como muy especialmente aquí en Venezuela, había mucha solidaridad; sabíamos que contábamos con su solidaridad y ustedes sabían que contaban con nosotros, que estábamos de su lado, que estaríamos ahí para defender al pueblo de Venezuela”.

Ahora, en Caracas como parte activa de las organizaciones y partidos de izquierda que participaron en el Foro de Sao Paolo, Wieland se muestra “muy impresionada y muy contenta de poder regresar a mi país con historias e imágenes de gente que he conocido, ya que los medios corporativos en EEUU no le hacen justicia al pueblo de aquí, ni tampoco a sus luchas, muchas de las cuales ustedes las han sabido vencer”

Cuenta que lo que le habían contado sobre la producción comunal de verdad se pone en práctica. “Yo he visto a los panaderos produciendo pan y vendiéndolo a precios razonables. He visto al pueblo produciendo bienes, creando ropa interior. A mi particularmente me entusiasma el tema de los alimentos. Yo vivo la mayor parte del tiempo en una zona rural de mi país y ahí uno de los temas más importantes para nosotros, y creo que en todo el mundo, es la seguridad alimentaria.

Agrega que solo he visto el trabajo en áreas urbana, “pero también tengo mucha curiosidad acerca de lo que sucede en las zonas rurales y cómo traen esos alimentos hasta la ciudad mejorando así la dieta de la población y ayudándolos a vivir una vida más saludable,

Wieland, quien se declara “gran defensora de la Revolución Bolivariana, dice que cuando regrese a su país contará a la gente lo que ha visto.

“Muchas veces preguntan ¿estás con Maduro o en contra de Maduro?, pero esta pregunta tan binaria no contribuye en nada. Lo que realmente interesa saber es qué está haciendo aquí el pueblo, en los colectivos, en las comunas. A mí me ha sorprendido mucho la música y la creatividad de los jóvenes. En particular, yo estoy consciente que nuestras escuelas en EEUU han encogido el currículo de manera tal que a los estudiantes solo se les enseña a pasar exámenes de selección múltiple, pero no se les enseña a ser pensadores creativos. Una de las maneras de enseñarle a los estudiantes a ser pensadores creativos es a través de la música y del arte. De esta forma quiero hacerle entender a la gente que también en este ámbito, en

en esta forma de educación, Venezuela le lleva la delantera a EEUU”, expresó.