Claudio Fermín se postulará como candidato presidencial

ÚN.- El dirigente político y sociólogo Claudio Fermín, informó que se postulará como candidato para las elecciones presidencial que se efectuarán este año 2018. Apuntó que la nación necesita un cambio y por presentó esta opción.

“Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país”, escribió en su cuenta en Twitter.

De igual forma expresó que la mejor opción para elegir un candidato unitario es realizar unas elecciones primarias. “Creo en la unidad y la valoro”.

Fermín se postuló en los comicios presidenciales de 1993 por el partido de Acción Democrática (AD) y en 1998 como candidato unitario.