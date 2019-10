El presidente del movimiento político Soluciones, dijo este lunes que los diputados de la Asamblea Nacional (AN) deben recordar que tienen obligaciones con el país.

“Les recuerdo a los diputados de la AN que tienen obligaciones, si en el parlamento se estuviera debatiendo legalmente no estaríamos montando ninguna mesa de diálogo. El dialogo es una compuerta que se abre y debemos tener apoyo”, dijo.

Hizo un balance sobre la Mesa de Diálogo Nacional, del cual es miembro y aseguró que durante tres semanas se ha trabajado intensamente, “la mesa de dialogo aparece en un momento muy oportuno, cuando empezamos, Juan Guaidó, dijo que no hay nada que dialogar y eso no es cierto, lo hemos demostrado, si hay mucho por hacer y ya hemos hecho mucho”, dijo.

Recordó que hasta ahora se ha logrado la liberación de varias personas que estaban detenidas, se han instalado mesas de trabajo, se acordó elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral y se sigue trabajando, aseguró.

“Un país siempre tiene que centrarse en decisiones nacionales, unos creen que debe haber cambio y eso es lo que estamos logrando un cambio para todos. Los venezolanos no podemos abandonar el escenario del dialogo, de debatir y discutir”, refirió.

Aseguró que las sanciones económicas contra Venezuela son una agresión, “las sanciones es lo contrario de la reactivación de la economía, eso debemos entenderlos todos por igual”, explicó.

Hizo un llamado al país a que las sanciones le están haciendo un daño al país y no solo al chavismo, “mientras tengamos sanciones no podemos activar el aparato productivo y por eso es que estamos trabajando. Hay una sensibilidad, la gente cree que el bloqueo es mentira y no lo es”, refirió.