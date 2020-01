Carreño: Guaidó generó un hurto de 35 mil millones de dólares al país

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño, señaló este domingo que el saldo que deja la gestión de Juan Guaidó, como presidente del Parlamento, es un «latrocinio contra el patrimonio de la República de 35.000 millones de dólares».

«Utilizó su gestión para generar un latrocinio contra el patrimonio de la República. El saldo que deja esta nefasta gestión es de 35.000 millones de dólares a la República, pero además generó acciones para el robo de Citgo, de Monómeros en Colombia y de Alunasa en Costa Rica», resaltó Carreño.

Asimismo, aseguró que Juan Guaidó no contaba con los votos requeridos para ser reelecto como presidente del Legislativo, «y por esa razón utilizó como excusa decir que la Guardia Nacional obstaculizó su ingreso (al Parlamento)».

Dijo que el diputado opositor Guaidó, utilizó ese argumento «para congraciarse con el imperialismo», y afirmó que ambos «fueron derrotados este domingo» con la instalación de la nueva junta directiva, presidida por el parlamentario Luis Parra (Primero Justicia) Franklyn Duarte (Copei) como primer vicepresidente; José Gregorio Noriega (Voluntad Popular) como segundo vicepresidente y Negal Morales (Acción Democrática) como secretario.

Explicó que de acuerdo a la norma procedimental, la sesión la debe dirigir el presidente de la AN, sin embargo esta fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, y la sentencia que lo establece también determina la nulidad de todos sus actos, «el señor Guaidó asumió la elección el año pasado, y durante un año en el ejercicio de sus funciones no hizo nada por meter a la AN por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el estado de derecho».

AVN