Carneiro: actos terroristas han fortalecido la organización popular

Este jueves el gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, afirmó, durante un pase telefónico con el programa Al Aire transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que las organizaciones populares se han fortalecido debido a los actos terroristas perpetrados por la extrema derecha venezolana con el apoyo de los gobiernos imperialistas.

“El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) está desplegado por todos los rincones de la Patria, junto a Somos Venezuela, una brigada que ha dado resultados importantes, cuando hablas de los milicianos están en el corazón del pueblo, las comunas, los jefes de calles, todos estábamos en alerta, nos comunicamos de día, de noche, pendientes de cualquier aviso, tienen que informar”, detalló el Mandatario regional.

Asimismo, precisó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estuvo alerta en las marinas del litoral central, “montaron su guardia, de día y de noche en todas las marinas, Camurí Grande, Caraballeda, Playa Grande, la de los clubes, por cualquier vía que pudieran entrar. Todas estas acciones terroristas nos han hecho organizarnos más, lo que quedó demostrado el domingo tres de mayo es que si funciona. Por ejemplo los jefes de calle manejan toda la información de los pobladores de su sector”, destacó.

Carneiro dijo que lo que ha pasado en Venezuela, a raíz del bloqueo y todas esas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperio estadounidense, “es que hay una mayor conciencia de Patria, de sentimiento nacional, y el repudio y rechazo a un imperio que todos conocemos que se ha valido del saqueo y han barrido el piso con todos los países del mundo, como por ejemplo Colombia”.

El General en Jefe, explicó que la Operación Gedeón no tiene ni pies ni cabeza, “desde el punto de vista militar es fantasiosa, es un invento de alguien que ve muchas películas de Hollywood, que encamina a la siquis a creer que son héroes fantasmagóricos, al final concluyen como una vergüenza. No estudiar al territorio, a la población para una incursión de este tipo es su primer fracaso; no conocer la idiosincrasia de un pueblo ahí está el segundo fracaso. ¿Bajo qué criterio elaboraron ese plan? Desde el punto de vista militar yo le pondría cero mata cero”.

Hay una agenda, acotó, que incluye los elementos de distracción como lo de Petare, donde pusieron a unos niños, jóvenes como escudo, “cuando uno ha estudiado tantos cursos, materias, propias de los diferentes hechos que ocurren en el mundo, hechos históricos, cuando tu analizas no tiene sentido, es decir lo que hicieron se basó en una película de Rambo. Ellos querían llegar a Miraflores, como el que va a desfilar, le abrían la puerta , secuestraron al Presidente, tipo Ciudad Gótica y ya”.

En cuanto a la atención referente al covid-19, dijo que “estamos trabajado duro con el pesquisaje. La labor de salud la cumplimos de acuerdo con las medidas encomendadas para cada caso. En La Guaira contamos con centros de cuarentena, se realizan pruebas rápidas y atendemos tal como lo indican los procedimientos sanitarios. Los que llegaron de Chile están en Los Caracas hasta que cumplan su cuarentena, y luego se llevan a sus hogares”.

Con información de VTV