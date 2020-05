Capturado otro participante de la Operación Gedeón

View this post on Instagram

Via @furiabolivarianaoficial . . GNB CAPTURÓ otro mercenario terrorista integrante de la fallida Operación Gedeón, en la población de Mene Mauroa del Edo. Falcón. ¡MÁXIMA ALERTA! Es la Furia Bolivariana capaz de derrotar a los traidores de la Patria que pretenden socavar la PAZ. ¡Nosotros Venceremos! #DignaGNB #venezuela