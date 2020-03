Cancilleres y Ministros de Salud coordinan estrategias contra covid-19

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) sostuvieron este martes la primera reunión extraordinaria del bloque regional sobre el covid-19, durante la cual las delegaciones proporcionaron actualizaciones respecto a la situación en sus países.

La reunión, que se ha desarrollado bajo el método de videoconferencia, ha permitido discutir los elementos de una estrategia de la AEC para enfrentar el covid-19 en el Caribe, incluso de la identificación de socios externos claves y estrategias de movilización de recursos, refiere nota de prensa.

En este marco, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, abogó por una coordinación máxima en todo el continente americano para poder enfrentar en conjunto esta pandemia que “amenaza todos nuestros pueblos”.

El Diplomático destacó que, en la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha tomado una serie de medidas drásticas con el objetivo supremo de contener la propagación del coronavirus en el país latinoamericano.

“Desde hace una semana, el lunes pasado, está el país entero en cuarentena colectiva social, no es toque de queda sino un evento colectivo de coordinación ciudadana en el país para permanecer en casa, aunque el número de casos no es tan elevado; no tenemos fallecimientos, sin embargo, el presidente Maduro tomó la decisión de actuar de manera preventiva”, explicó.

El canciller Arreaza enfatizó, además, que Venezuela posee un extenso sistema de salud en la atención primaria, en el que más de 20 mil médicos están desplegados en todo el territorio nacional.

Por otra parte, denunció el asedio económico y financiero de que es objeto la nación bolivariana a consecuencia de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.

“Venezuela está bajo un ataque económico a través de medidas coercitivas unilaterales que dificultan e impiden que Venezuela pueda ir al mercado internacional y poder adquirir para su población la cantidad suficiente de test diagnósticos de la enfermedad, o insumos, o mascarillas”, especificó.

Sin embargo, subrayó las alianzas importantes que mantiene Venezuela con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y países aliados como China, Rusia y Cuba.

Acciones concretas

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, presentó una actualización detallada de la situación en el país, en el que –informó- ha ascendido a 88 el número de casos de covid-19.

De estos, precisó, la distribución por edad va desde los 11 meses hasta los 64 años, con un promedio de 38 años. Los casos se encuentran distribuidos en 15 de las 24 entidades federales de Venezuela.

“Se concentra principalmente en las entidades federales de la entidad central, es decir, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Aragua. En estas cuatro entidades se concentra el 85% de los casos que tenemos y coincide con la ubicación de residencia de los viajeros procedentes de Europa”, detalló.

El 75% de los casos provienen de países de Europa, Estados Unidos y Colombia, pormenorizó el ministro Alvarado.

“Todos los pacientes tienen un seguimiento diario, están aislados y se les hace el seguimiento diario por los equipos de salud. De los 84 pacientes tenemos ya 15 que podemos decir se han recuperado y 69 que están en tratamiento, seis tienen una infección respiratoria aguda moderada y dos que están en condiciones críticas. No hemos tenido ningún fallecido hasta el momento”, afirmó.

El ministro Alvarado presentó la metodología de trabajo que ha sido utilizada en Venezuela en apego a las directrices y normativas de la OMS, con una cooperación estrecha con las Naciones Unidas y sus agencias, particularmente con la OPS.

El Estado venezolano, de acuerdo con el Ministro de Salud, se preparó para combatir el covid-19 en dos etapas: la primera fue antes que llegara el virus a Latinoamérica y la segunda luego del primer caso en la región.

La primera fase consistió en proporcionar a la población la información necesaria respecto a la pandemia; en tanto que la segunda fue organizada por la Comisión Presidencial creada para atender el caso. Desde esta comisión se establecen los lineamientos para las acciones concretas en la lucha contra el coronavirus.

Las medidas, entre otras decisiones, contemplan el aislamiento colectivo en todo el país; la prohibición de vuelos procedentes de Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana; la suspensión de todas las actividades educativas, en todos los niveles, y laborales, salvo las esenciales; prohibición de eventos públicos; prohibición de concentración masiva en espacios públicos; uso obligatorio de mascarillas; despistaje amplio personalizado y garantía de insumos.

