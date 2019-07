Canciller reafirma la necesidad de un diálogo político por la paz en Venezuela

Este miércoles el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseguró que Noruega ha trabajado en una agenda y lo importante es consolidar un acuerdo por la paz y la convivencia.

Durante unas declaraciones ofrecidas tras sostener un importante encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en Nueva York, el canciller destacó que “instalado este diálogo debe ser una mesa permanente”.

Sin embargo, explicó que la presión internacional es un obstáculo y perturba el proceso de diálogo nacional.

“Ayer (este martes) la Unión Europea (UE) amenazando, ellos no tienen autoridad para meterse en los asuntos de nuestro país y tratar de sabotear el diálogo”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró su compromiso de lucha para alcanzar un acuerdo por la paz en la nación suramericana.

Resaltó que países como Rusia y China han manifestado el respeto por el diálogo, pero aseveró que hay países que tratan de meterse en asuntos internos de Venezuela con el propósito de “torcer el rumbo del país”.

“Debemos aprender a respetarnos y no atacar a un país. Hay que insistir en el diálogo y no en instrumentos que no sean rigurosos, donde se llegan a conclusiones sin fundamentos”, precisó.

En cuanto a la reunión con Guterres, el diplomático venezolano indicó que conversaron sobre el proceso de diálogo que mantiene el Gobierno Nacional con la oposición venezolana en el Reino de Barbados con el fin de “llegar a un acuerdo político por la paz y la tolerancia”.

De igual forma, le dio a conocer al secretario general de la ONU, la disconformidad de Venezuela con el informe presentado por la Alta Comisionada de la Organización para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, sobre la situación del país suramericano.

“Expresamos nuestra disconformidad por como ese informe fue construido, como fue anunciado y difundido”, dijo.