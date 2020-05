Cabello: Nuestra Patria seguirá siendo un territorio libre de drogas

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, recalcó que con la propuesta sobre la nueva Ley Orgánica Antidrogas, la cual fue recibida por el órgano plenipotenciario, se está contribuyendo a que nuestra Patria siga siendo un territorio libre de drogas.

«Hemos recibido esta propuesta, la cual va a ser incorporada de una vez a la discusión y debe ser aprobada urgente, para contribuir desde la ANC a que nuestro territorio, nuestra Patria, siga siendo un territorio libre y que lucha frontalmente contra la producción tráfico y consumo de drogas», expresó Cabello.

Asimismo, resaltó que «Venezuela no produce, ni consume drogas, más bien hemos venido siendo utilizadas por las mafias del narcotráfico que operan desde Colombia y los Estados Unidos para tratar de aligerar el viaje desde Colombia a las costas estadounidenses».

Criticó que en Estados Unidos nunca aparecen que capturen a las personas que operan los carteles en su territorio. «La droga llega a EEUU y ¿cómo se distribuye a los barrios, a las comunidades, a los pobres? Tienen sus bandas, sus clanes, sus vías y jamás ellos se han encargado de eso», cuestionó.

Cabello, reiteró que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna intención de luchar contras las drogas, solo lo utilizan como excusas para atacar a Venezuela.

«Estados Unidos en verdad no tiene ninguna disposición a luchar contra el tráfico de drogas, porque ello son el mayor consumidor de drogas en el mundo. Colombia no tiene ninguna intención en luchar contra la producción de drogas en su territorio (…) el mayor tráfico de droga ocurre por el pacifico y no han anunciado nada sobre él, nos hace sospechar que quieren utilizar como falsa bandera la lucha contra el narcotráfico para atacar a nuestra Patria, lo hemos venido denunciando», aseveró Cabello.

Por ello, precisó que nuestra Patria está «obligada a fortalecer nuestra posición de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra las mafias y por aquí por Venezuela disposición absoluta que no podrán pasar su droga, esa la que producen en Colombia».

Sobre la DEA

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, recalcó que la Administración para el Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés) en realidad es el mayor cartel de drogas del mundo que opera bajo el amparo del gobierno de los Estados Unidos.

«La DEA es el mayor cartel de drogas del mundo, la DEA la están usando ahora hasta para tumbar gobiernos, quieren utilizarla como fuerza de choque justificando la lucha contra las drogas», expresó Cabello desde las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo.

Resaltó que en Venezuela desde la salida de la DEA se han neutralizado 191 naves utilizadas para el tráfico de drogas. «El día de ayer en el estado Lara la aeronave 191 caída, neutralizada en la lucha contra la droga, desde que la DEA se fue, antes cuando ellos estaban aquí era imposible para nuestro país neutralizar alguna aeronave, se fueron y comenzó la neutralización», dijo.

Por ello, Cabello aseguró haciendo referencia a la supuesta lucha contra las drogas de Estados Unidos, que «el día en que salga en las noticias de sus grandes medios el desmantelamiento de la droga en su país, que son los que distribuyen que ellos consumen, comenzaremos a creer». Al tiempo, recordó que los EEUU siempre ha utilizado banderas para arremeter contra naciones en el mundo.

Fuente: Con el Mazo Dando