Cabello indica que artistas en concierto opositor nunca se han preocupado por países

ÚN.- Este viernes 22 de febrero, desde el estado Táchira, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, apuntó que el show de la derecha en Cúcuta, Colombia está avalado por artistas “que jamás y nunca han hecho una canción para su pueblo”.

En ese sentido, cuestionó por qué los cantantes colombianos “por ejemplo no se van a cantar a La Guajira por el hambre que pasan los niños allá, ¿por qué no le cantan al hambre de Cúcuta? Una de las zonas más pobres del Estado colombiano”. Al tiempo, expresó que esos artistas extranjero si de verdad lo hicieran por solidaridad no estuvieran cobrando para hacer su show.

Recalcó que mientras los artista de la derecha que no saben nada de Venezuela, hacen su show cobrándole a la gente en Cúcuta, la Revolución Bolivariana tiene 20 recorriendo nuestra Patria con alegría sin ningún interés, muestra de ello es que el Concierto Manos Fuera de Venezuelaes para todo el pueblo sin ningún tipo de costo.

“Hemos recorrido toda Venezuela y los resultados han sido altamente positivos, no solo para la Revolución Bolivariana, sino para nuestra Patria, en donde esperemos que la paz y tranquilidad se expanda por toda Venezuela”, enfatizó.