Cabello: Iban a bombardear la embajada de Cuba y la estatua de María Lionza

Grace Oria.-A juicio del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, eran terroristas los abatidos por cuerpos de seguridad del Estado, el pasado lunes, en El Junquito, entre ellos el ex detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez.

“Al terrorismo hay que condenarlo en toda sus formas, no hay terrorismo bueno ni malo”, expresó Cabello en su programa 190 del “Con el Mazo Dando”, desde el estado Apure.

Según Cabello, quienes fueron abatidos en El Junquito planeaban bombardear la Embajada de Cuba en Venezuela, ubicada en Chuao, en Caracas, al tiempo que planeaban explotar la estatua de María Lionza, en la Autopista Francisco Fajardo.

“Le iban a poner una bomba a la embajada de Cuba. Le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Lionza y eso iba a simbolizar la caída del régimen”, aseveró Cabello.

En este sentido, recordó el ataque a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

“Esa operación comenzó a las cuatro de la mañana, eran 22 compañeros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Llegaron al sitio y fueron recibidos a plomo limpio por los terroristas que estaban adentro. En ese lapso de 4:00 de la mañana hasta las 11:20 de la mañana nunca dejaron de disparar”, subrayó Cabello.

Comentó que Oscar Pérez y compañía empezaron a negociar desde la madrugada del lunes, sin embargo no dejaron de disparar. “Desde las 4 am hasta la tarde no dejaron de negociar. Dijeron varias veces que se iban a entregar y seguían disparando”.

Afirmó que solicitaron la presencia de Heyker Vásquez, del colectivo “Tres Raíces” y, luego, lo mataron a traición. “Ellos mismos pidieron la presencia de Heyker, que hasta fue 2 veces y hasta les llevó cigarros. Luego en una tercera vez, lo mataron a traición”, dijo Cabello.

Robert Serra. Por otro lado, recordó al diputado chavista, Robert Serra, asesinado en su residencia de La Pastora, el 1° de octubre de 2014.

Señaló a un sector de la oposición al Gobierno nacional de asesinar a Serra. “No permitamos que nos dividan, Robert era directo, era disciplinado, no permitamos que a nuestros jóvenes nos dividan por chismes y manipulaciones. Yo estoy seguro que dentro de 20 años ustedes deberán hacer esta lucha porque el imperialismo no descansa”, agregó Cabello.