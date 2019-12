Cabello condenó acciones inconstitucionales impulsadas por la oposición

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, condenó las acciones que ha impulsado la oposición venezolana al querer asegurar la reelección del presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó.

Cabello señaló durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV, que a las Fuerzas Revolucionarios no le genera ninguna interés dicha situación y destacó que «esa Asamblea termina en 2020; si no hicieron nada en cuatro años, en un año menos».

El dirigente político hizo un llamado a la población venezolana a prepararse para las elecciones parlamentarias, previstas para el próximo año, ya que a su juicio deben ganar con contundencia «para poner a la AN al servicio del pueblo».

Un grupo de 93 diputados de derecha aprobó este martes de forma ilegal la reforma de los artículos 13 numeral 4, 46 y 56 del reglamento, para permitir a los parlamentarios en el exilio votar y sesionar a distancia, con la intención de lograr la reelección de Guaidó.

Ante esto, algunos diputados opositores introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar la modificación ilegal de la Ley de Interior y Debates, ya que es una «violación a laCconstitución», de acuerdo con las declaraciones que hiciera el diputado suplente por el estado de Yaracuy, Jesús Gabriel Peña.

El parlamentario señaló que con ello violentan el artículo 186 de la Carta Magna, el cual establece que el parlamento estará integrado por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional. No por vía de internet, ni ocupados por alguien que no esté en el país y no pueda ejercer sus funciones.

Aseveró que dicha modificación también crea precedentes negativos en el país y anula las competencias, así como las responsabilidades de los diputados y sus suplentes con sus electores.

«Nos debemos al pueblo y es necesario dejar a un lado nuestros intereses personales por el bien común y el beneficio de las familias venezolanas; estos cargos son elegidos para velar por los derechos de cada uno de los ciudadanos», agregó Peña.

A su vez, señaló que Congreso y las asambleas legislativas, son dos organismos para el debate, la discusión, la confrontación de ideas y la búsqueda de consenso en las nuevas leyes y reglamentos, por lo cual es necesario estar presente en las sesiones.

AVN