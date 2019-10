Cabello: Colombia usa a sus paramilitares para amenazar a Venezuela

“El gobierno colombiano amenaza con importar, a través de grupos paramilitares, la violencia en Venezuela ante la imposibilidad de sus aliados criollos de dar al traste con la Revolución por la vía democrática”, denunció este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

Durante una rueda de prensa en Caracas, aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, giró instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de combatir cualquier grupo irregular colombiano que quiera ingresar al territorio venezolano a provocar hechos de violencia.



“Estos grupos paramilitares se dedican al contrabando, la extorsión y el narcotráfico, para ese fin fueron creados. El gobierno colombiano usa estos grupos para amenazar a Venezuela, porque ellos no se atreven hacerlo directamente”, denunció.



Aseguró que las bases militares de EEUU en Colombia solo sirven de centro de entrenamiento para grupos paramilitares que son parte de la estructura que usa el gobierno del vecino país para poder mantener la violencia y las estructuras delictivas.



“Ellos usan a los paramilitares para amenazar a Venezuela, porque saben que las Fuerzas Armadas de ese país no se van a prestar para atacar a nuestro país. Las Fuerzas Armadas colombianas están llena de pueblo, no de oligarcas, por eso no van a venir atacar a sus hermanos del pueblo venezolano”, expresó.