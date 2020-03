Cabello: Ataque al CNE no impedirá elecciones parlamentarias

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, aseguró que desde la tolda roja rechazan contundentemente los hechos de este fin de semana donde se generó un encendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Miranda.

«No será ese taque a estas instalaciones lo que va a impedir que nosotros tengamos elecciones parlamentarias este 2020 tal como lo estipula esta Constitución», dijo Cabello.

«Nada va a detener la marcha de las elecciones parlamentarias este año. La derecha está desesperada buscando darle esperanza a los seguidores que ya no creen en ellos. Pero el pueblo está preparado para defender las elecciones parlamentarias», dijo desde el estado Falcón.

Aseguró que las parlamentarias seran un triunfo, «vamos a demostrar que somos un pueblo que no se quebranta con saboteos como los que ellos estan acostumbrados», aclaró.

“Esa historia nos las conocemos, cada vez que la derecha se encuentra acorralada busca eventos para tratar de levantar el ánimo de quienes lo perdieron hace tiempo, de generar liderazgos donde no hay ni siquiera en la dirigencia para empezar a posicionar nombres, entonces no les queda otra que quemado unas instalaciones del CNE, y que puedan ellos impedir que en el año 2020, según la Constitución, haya elecciones parlamentarias, no hay forma que puedan impedirlo”, indicó.