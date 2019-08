Bloqueo del gobierno norteamericano no doblegará la soberanía del pueblo venezolano

Las acciones ejecutadas por el gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump, en la que se pretende congelar bienes de Venezuela y profundizar el bloqueo financiero y comercial contra la nación venezolana no doblegarán la voluntad del pueblo venezolano a continuar siendo libre y soberano, sostuvo el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Miranda, Franklin Ramírez, a propósito de las recientes medidas.

“Nosotros desde el chavismo nos restamos con la Revolución, estamos seguros que el bloqueo es para cambiar la condición política del hemisferio”, explicó.

Destacó que mientras el gobierno norteamericano, “bloquean cuentas, retienen fondos, detienen pago de proveedores de medicamentos, para satisfacer requerimientos de la población venezolana, el Gobierno revolucionario fortalece las políticas de protección social al pueblo.

“Donald Trump pasará a la historia como el individuo que intentó detener la Revolución y no pudo, ni podrá, esas acciones por el contrario aflora el patriotismo, amalgama el nacionalismo y exacerba lo revolucionario en nosotros. Ninguna de estas acciones reduce nuestra intencionalidad de ser libres y soberanos, no somos el patrio trasero de ningún imperio, y no estamos aislados, nuestros aliados internacionales China, Rusia, Turquía, Vietnam, Irán y otros ya han manifestado solidaridad total”, sentenció.

Destacó los altos niveles de conciencia sembrados por el líder socialista, Hugo Chávez, el cual a resistido y continuará resistiendo cualquier eventualidad o adversidad.

Este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un cuadernillo que se distribuye desde este sábado 10 de agosto en el territorio nacional a fin de recopilar firmas que acompañarán un manifiesto a enviar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y de esta manera denunciar las agresiones políticas y económicas de EEUU. AVN