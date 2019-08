Bloqueo de EEUU se supera reconstruyendo la economía

En los últimos meses el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado sus medidas unilaterales contra Venezuela, con el fin de restringir las actividades comerciales, económicas y financieras del país. Para superar este bloqueo, el Ejecutivo tiene el gran reto de reconstruir la economía.

Así lo aseveró el vicepresidente Territorial para el estado Miranda del Psuv, Héctor Rodríguez, durante una entrevista con Últimas Noticias. “El reto está del lado nuestro, qué capacidad tenemos nosotros de reconstruir nuestra ingeniería económica, porque si la reconstruimos podríamos superar el bloqueo rápidamente”, afirmó.

En tal sentido, recalcó que la nación debe acelerar el desarrollo de la producción nacional además de construir puentes comerciales y financieros para desbloquear las medidas de EEUU, haciendo alianzas de compra y venta solo con países como Rusia, China e Irán. “Si nosotros tenemos capacidad de adaptarnos rápidamente, a ellos más bien les van a salir muy caras estas decisiones que están tomando”, agregó.

Un negocio

Rodríguez señaló que detrás de las medidas coercitivas unilaterales de EEUU hay un gran negocio, “lo que están haciendo con los bienes de Venezuela y los bonos está enriqueciendo a varios actores de la política”, indicó.

Asimismo, enfatizó que la última orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, que bloquea los activos de Venezuela y prohíbe las transacciones, es una legalización del bloqueo que ya estaban haciendo.

“Nosotros estamos en un bloqueo total con el mundo occidental, no podemos hacer ninguna transferencia, no podemos mover nada en ningún banco, no les podemos vender petróleo a los compradores occidentales, no le podemos comprar a los vendedores occidentales sino a través de terceros”, comentó.

Subrayó que una contraofensiva será adelantar en los próximos días las elecciones de la Asamblea Nacional.

Otro asunto pendiente para Héctor Rodríguez es la necesidad de construir una oposición distinta. En tal sentido, considera que se requiere de una oposición más nacional, que se ubique dentro del cuadro político de quienes no aceptan la injerencia de Estados Unidos.