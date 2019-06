Bachelet: “Espero trabajar con todos por los derechos humanos”

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escribió este jueves en su cuenta de twitter: “En mi primera visita a #Venezuela como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes”.

Bachelet llegó el pasado miércoles en la tarde a Venezuela, y fue recibida para un primer encuentro por el canciller Jorge Arreaza, quien dijo que evaluaron las consecuencias del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

“Tuvimos que analizar el impacto del bloqueo ilegal forzado por el Gobierno de EEUU contra el derecho internacional, contra Venezuela, contra su economía. Un bloqueo financiero, comercial y petrolero que dificulta el avance de este modelo de protección social, que es antineoliberal, antiprivatizador y pone por encima a la familia, a los ciudadanos”, expresó tras finalizar la reunión que se llevó a cabo en la casa amarilla.

Arreaza indicó que además se le explicó a Bachelet la importancia y los avances del modelo de protección social y de garantía de los derechos humanos, avalado por la Constitución nacional. También examinaron los desafíos que tiene el país, con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de Venezuela.

Vicepresidencias. Ayer, la alta comisionada sostuvo un encuentro con el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; y con los integrantes de la Vicepresidencia de Soberanía Política, Seguridad y Paz: Vladimir Padrino López, quien la preside, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Posteriormente, se reunió con el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz; y el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

“Hemos tenido la oportunidad de compartir una visión y un petitorio en cuanto a interceder en el sistema de Naciones Unidas en función del secuestro de los recursos que tenemos los venezolanos en el exterior. En este momento, Venezuela tiene en el exterior más de 4.800 millones de euros”, destacó Menéndez tras el encuentro.

Además, el también ministro de Planificación destacó que presentó ante la alta comisionada información sobre la elevada reducción de los ingresos del país desde 2013, cuando se percibían ingresos cercanos a los 42.600 millones de dólares; y que presentaron una tasa de reducción de 944% para 2018, cuando se percibieron ingresos por 4.000 millones de dólares.

Otras autoridades. Igualmente, Bachelet conversó ayer con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien estuvo acompañado de su colega Indira Alfonzo Izaguirre, primera vicepresidenta del Alto Juzgado.

Más tarde, la alta comisionada para los Derechos Humanos se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab, quien entregó un informe de las actuaciones del Ministerio Público entre agosto de 2017 y mayo de 2019. “Quisimos informar. Balance con resultados y cifras de cómo el Estado venezolano y el Ministerio Público sanciona, investiga, persigue y finalmente condena a los violadores de Ddhh. Un informe muy detallado le entregamos a la alta comisionada”.

Explicó que en el informe también se encuentran especifícados los crímenes de odio, con 67 investigaciones, 23 acusaciones, cinco archivos fiscales y 37 causas en fase preparatoria.

Además, señaló que el documento entregado a Bachelet incluye el trabajo hecho por la comisión por la justicia y la verdad, que en su labor ha otorgado 193 beneficios o medidas sustitutivas a privados de libertad.

Asimismo, le entregó una propuesta para la capacitación y formación de personas en materia de derechos humanos con los técnicos de la ONU

Agenda. Bachelet dialogará hoy con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y con otros representantes.

También mantendrá reuniones con víctimas de abusos y violaciones a los Ddhh y con sus familiares; y representantes de la sociedad civil, sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias.

Hoy a las 9:30 pm la señora Bachelet hará su declaración final antes de partir.

Organizaciones civiles solicitarán a la alta comisionada abordar con objetividad e imparcialidad el panorama que experimenta Venezuela.

María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), precisó que demandarán la intervención de Bachelet en las acciones para frenar las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por la administración de Donald Trump.

“Nosotros siempre solicitamos a organismos internacionales que cuando se toque el tema de los derechos humanos sea sobre principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, que no se politicen los derechos humanos como se ha venido haciendo”, subrayó.

La solicitud se realizará durante una reunión con Bachelet en la que participarán representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado y otras ONG.

Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a fin de protestar por los problemas que viven los venezolanos y exigir respeto a los derechos humanos durante la visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, convocaron a una manifestación este viernes, a partir de las 11 de la mañana, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en Altamira.

La invitada estuvo visitando este jueves esa sede del Pnud, mientras que afuera familiares de presos se concentraban para llamar la atención de la alta comisionada en relación con la situación de las personas detenidas por razones políticas.

