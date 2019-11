Audio de funcionarios colombianos evidencia complot contra Venezuela

El portal publimetro.co develó una conversación grabada por un tercero, en un lugar público, en Washington DC, Estados Unidos, entre el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos y la canciller colombiana Claudia Blum, en la que mayormente hablaban sobre Venezuela.

Aquí le mostramos la transcripción de la conversación:

FS: “El segundo tema es Venezuela. Está un poco parado”.

CB: “Sí, lo de Guaidó está parado”.

FS: “Pero creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible.

En ese sentido, Santos le afirmó a Blum que tenía programado agenda para visitar la frontera de Colombia con Venezuela, a donde llevaría a parlamentarios europeos.

FS: “Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela. Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar a todo el continente, porque aquí no hay memoria, es que aquí, a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”.

Santos aseguró que era prioritario que la comunidad internacional contemplara la crisis de Venezuela como importante en la agenda política de cada país.

FS: “Europa no sabe que hay crisis en Venezuela: 120 millones de dólares de ayuda de los países más ricos del mundo, es una vergüenza”…

CB: “Es una vergüenza…”

FS: “Por eso toca hablar con los embajadores e invitar a parlamentarios de Europa para que vean el infierno de ese país y se despierten. Siria sí y esto no. Es importansísimo armar una cosa estratégica con Venezuela a partir del trabajo nuestro, con las embajadas que ya está montando el gobierno de Guaidó, allá”.

CB: “Pero entonces Venezuela. Pachito, ayúdeme a pensar. LLa solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese…”.

FS: “Hoy estaba hablando con un señor, porque la CIA no se está metiendo”.

CB: “¡No, no se está metiendo!”.

FS: “La CIA está ‘pfff’…”.

CB: “Y ahora en campaña uno no sabe qué va a hacer Trump”.

FS: “Si Trump ve muy díficiles las elecciones, se mete a Venezuela”.

CB: “Yo no lo veo así. Yo lo veo muy lejano”.

FS: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.

CB: “Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál. Hablé con (menciona dos nombres) y me dijeron: ‘Claudia, lo único es el diálogo, pero un diálogo en donde todos quepan’”.