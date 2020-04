Arreaza: voceros de Trump demuestran que acusaciones son una vulgar extorsión

El Canciller de la República, Jorge Arreaza, evidenció mediante las declaraciones de altos voceros del gobierno estadounidense, que las acusaciones de supuesto narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado son una vulgar extorsión para obligar a obedecer las órdenes imperiales.

“La historia muestra que aquellos que no cooperan con las agencias policiales de EEUU no les va bien”, dijo un funcionario norteamericano a un medio estadounidense, cuya cita en inglés y la traducción al español publicó el Canciller en su cuenta @jaarreaza.

Según el medio periodístico al que dio la entrevista, las autoridades del gobierno de Trump consideran que “Maduro probablemente lamenta no haber aceptado la oferta hace 6 meses. Instamos a Maduro a que no se arrepienta de no haberla tomado ahora”.

Esta cita pública, es el reconocimiento comunicacional de que las acusaciones no buscan hacer “justicia” en la lucha contra el narcotráfico, sino para usarlas como medidas de presión, en este caso mediante la “oferta” de que si renunciaba se olvidarían de los presuntos cargos, tal como hicieron con los desertores militares que habían sido acusados de narcotráfico y se fugaron a Colombia y luego fueron olvidados a su suerte.

El ministro Arreaza destacó que “voceros del propio Donald Trump demuestran con sus declaraciones que las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, son una vulgar extorsión. ¿Si hubiese renunciado no habría sido acusado? ¿Y las pruebas? ¿Y la independencia de poderes? ¡Fraude!”.

Hay que recordar que el propio exmandatario Barack Obama, durante su gestión y después de firmar la infame orden ejecutiva en 2015 que acusa a Venezuela de amenaza inusual, declaró a los medios pública y desvergonzadamente que “EEUU de vez en cuando le tuerce el brazo” a algunos países para que hagan lo que se les ordena.

Como complemento de las mentiras y la manipulación del régimen imperial de EEUU, que Arreaza calificó como repugnante, el diplomático venezolano recordó el contenido de la carta de un grupo de parlamentarios estadounidenses quienes pidieron el levantamiento de las “sanciones”, porque reconocen que el bloqueo ordenado por la Casa Blanca contra Venezuela impide la compra de alimentos y medicinas con el chantaje a empresas proveedoras de todo el mundo.

