Arreaza solicita revisar criterios para elegir a Estados miembros del CDH

Este jueves el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, solicitó revisar los criterios para la elección de los Estados miembros de este Consejo de Derechos Humanos (CDH) a partir también de su apoyo al empleo de medidas coercitivas unilaterales contra terceros países.

Durante su intervención en el 42° Periodo de Sesiones del CDH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde Ginebra-Suiza, pidió evaluar si miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden ser cómplices de estas medidas coercitivas unilaterales.

“No debería haber miembros que impongan o faciliten la aplicación de medidas secundarias, ni tampoco gobiernos que no condenen o no se atrevan a condenar estas medidas. Porque entonces no estarían violando derechos humanos en sus territorios, pero estarían facilitando, promoviendo o violando derechos humanos en territorios de terceros países”, destacó.

Enfatizó que en países, como Cuba, han calculado pérdidas que llegan al billón de dólares por el bloqueo impuesto por más de 60 años por parte del gobiernos de Estados Unidos, recoge VTV.

Asimismo, explicó que en el caso de Venezuela estas acciones unilaterales han congelado activos y empresas del Estado venezolano como Citgo en Estados Unidos, valorada en 12 mil millones de dólares, con los cuales se pueden comprar alimentos y medicinas por cinco años para el pueblo venezolano.

No obstante, Arreaza resaltó que “a pesar de las sanciones el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha impulsado un Plan de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica para atender caso por caso, uno a uno a las personas afectadas”.

“En paralelo se ha trabajado con diversas agencias de la ONU presentes en nuestro país para implementar un plan que atienda la emergencia producida por estas medidas coercitivas”, agregó.

Reiteró que desde el Mnoal (Movimiento de Países No Alineados) se promoverá en el seno de las Naciones Unidas una declaración, “más que eso un tratado, donde se prohíba la violación de la carta de este organismo a través de medidas coercitivas unilaterales”.