Arreaza agradeció apoyo de Mnoal a Venezuela para el Consejo de DDHH

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, agradeció el decidido apoyo de los Estados del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) a la candidatura de la nación al Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No puedo pasar por alto esta oportunidad para expresar un profundo agradecimiento a los pueblos y gobiernos del Movimiento de Países no Alineados por el voto de confianza y el valioso apoyo que extendieron hace casi una semana a la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Eso no es más que otra muestra concreta de la solidaridad que caracteriza a nuestro movimiento y a los países del Sur”, manifestó Arreaza durante su intervención en la Reunión Ministerial previa a la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), en Bakú, Azerbaiyán.

Asimismo, ratificó el irrevocable compromiso de Venezuela de defender la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, “así como de respetar, preservar y actuar en nuestras relaciones internacionales en consonancia con los principios de Bandung”.

Arreaza fue enfático al reafirmar el compromiso de Venezuela con los esfuerzos a favor de la plena revitalización del MNOAL, “a fin de que se mantenga siempre su vigencia, relevancia y que desempeñe el papel central e histórico que le ha correspondido y le corresponderá en la actual coyuntura internacional”, remarcó.

“El MNOAL y sus causas históricas continúan teniendo hoy plena vigencia en las relaciones internacionales, de allí que frente a las políticas neocoloniales, neoliberales, imperiales debemos ser capaces de adoptar de manera conjunta organizada y coherente y en el marco del derecho internacional con estricto apego de los principios que rigen las relaciones de amistades y cooperación entre Estados respuestas eficaces para hacer frente a tan graves y masivas violaciones”, enfatizó