Arreaza a Bachelet: Se obsesionan con Venezuela y callan lo de Chile

El canciller Jorge Arreaza pidió a las organizaciones internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que respete al pueblo venezolano y se ocupe de la represión que hoy día existe en Chile, Ecuador y Bolivia.

Durante una concentración en la avenida Urdaneta, luego de la marcha en apoyo a Evo Morales y al pueblo boliviano, Arreaza criticó que Bachelet le solicitara al Gobierno que no reprimiera la movilización que realizó la oposición este sábado en el Este de Caracas.

“Cuando desperté, tenía un mensaje de Michelle Bachelet esta mañana. La señora Bachelet me escribió el mensaje diciendo que hoy no hubiese represión en la marcha de la oposición. Ayer (viernes) hubo por lo menos seis muertos en Cochabamba, en Bolivia; ayer hubo un fallecido en manifestaciones en Chile. El pueblo chileno ha alzado su voz por encima de todos los obstáculos y de toda la represión del sistema y que ella ha callado. Yo le dije: ‘¿Cómo es posible que me dé esa sugerencia cuando usted prácticamente no ha dicho nada de lo que ocurrió en Chile, Ecuador y lo que está ocurriendo en Bolivia?'”,

Ante esto, recalcó que hay un empeño y obsesión con Venezuela: “El presidente (Nicolás) Maduro le ha dado bienvenida a cualquier ayuda, bien sea llamada humanitaria o de cooperación pero no vamos a permitir que perjudiquen la imagen de Venezuela. Le decimos bienvenida la ayuda. Le hemos dicho a la Acnur y al Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo: si trabajamos con respeto, muy bien”.

Arreaza señaló que el triunfo del modelo venezolano en otros países impedirá que las fuerzas políticas de Estados Unidos (EEUU) impongan la doctrina Monroe en América Latina y El Caribe.