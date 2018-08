Aristóbulo Istúriz aseguró que con el magnicidio la derecha buscó acabar con la Revolución

ÚN.- Tras el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el dirigente socialista Aristóbulo Istúriz señaló que forma parte de una arremetida de sectores de la oposición venezolana para intentar derrocar al Gobierno y acabar con la Revolución Bolivariana.

Durante una concentración desde el estado Carabobo en respaldo al Jefe de Estado, Istúriz expresó que “pretendieron con el magnicidio lograr lo que no han podido alcanzar en democracia, en paz y con los votos”.

Asimismo, indicó que oposición busca frenar las nuevas medidas económicas que desea implementar el Mandatario Nacional a partir del próximo 20 de agosto que tienen como objetivo “romper el bloqueo económico y garantizar el éxito de la Revolución Bolivariana”, a través de la reconversión monetaria que consta de la erradicación de cinco ceros al cono monetario actual y Istúriz expresó que “pretendieron con el magnicidio lograr lo que no han podido alcanzar en democracia, en paz y con los votos”.su anclaje con el Petro, criptomoneda venezolana.

“Nos impusieron una inflación inducida para volver polvo el salario de nuestro pueblo. Nos tienen bloqueadas las cuentas del país, donde tenemos más de 1.500 millones de dólares para comprar alimentos y medicinas.Atacan al pueblo donde más le duele, en el estómago, en la salud, en el transporte para que se desespere y se angustie y abandone la revolución, pero se encontraron con un pueblo que no pueden doblegar, con un pueblo que no se arrodilla y que no se rinde”, dijo, de esta forma reseñó AVN.