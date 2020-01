ANC lista para informe anual del Presidente

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que están listos en la Asamblea Nacional Constituyente para recibir al presidente Nicolás Maduro, si decidiera presentar su mensaje anual ante dicha instancia.

El también presidente de la ANC precisó que cada año, según la Constitución, a los 10 días de instalada la Asamblea Nacional, el Presidente deberá presentar ante el Poder Legislativo un mensaje al país en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión.

Recordó que por el desacato de la AN, el Presidente ha cumplido el requisito ante el Tribunal Supremo de Justicia y la ANC.

“Que yo sepa, ellos (la nueva junta directiva de la AN) no han ido al TSJ a solicitar la nulidad del desacato… el señor Luis Parra… no ha ido a solicitar ser reconocido, para ir saliendo del desacato”, refirió.

Recalcó que “el Presidente siempre tendrá la instancia de la ANC… ahí será bienvenido”.

Respecto a la violencia contra diputados de la directiva del Parlamento, Cabello dijo que en las filas de la oposición “ahora está de moda meterse con los disidentes”.

Aseguró que ante la violencia “la ANC tomará las medidas necesarias para preservar la paz”.

Explicó que tras cinco años de guerra contra el pueblo éste se mantiene en pie, aunque ningún analista apostó a que para enero de 2020 la Revolución estuviera en el poder y “en santa paz”.