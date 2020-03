AN iniciará investigación sobre denuncia de Golpe de Estado

Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que iniciará de manera inmediata una investigación seria sobre la denuncia de Golpe de Estado y actuaciones terroristas que pondrían en riesgo la paz del país.

Desde la Asamblea Nacional rechazamos este tipo de salidas violentas y terroristas, que lejos de traer un beneficio a Venezuela en el corto plazo, sumergiría al país en un estado de indefensión y de vulnerabilidad ante estos grupos terroristas que tomarían nuestro territorio como campo de crímenes y actuaciones fuera de la ley, advirtió Parra, refiere nota de prensa.

Informó el diputado por el estado Yaracuy, que en las próximas horas el parlamento solicitará a los organismos del Estado venezolano, al gobierno colombiano presidido por Iván Duque y al gobierno de Estados Unidos y sus instituciones, ayuda e información transparente para aclarar esta denuncia, al tiempo que advirtió que de ser ciertas, son de extrema gravedad para la soberanía de la nación y para la paz de los venezolanos.

«Nosotros tenemos profundas y marcadas diferencias con el Poder Ejecutivo representado por Nicolás Maduro y su entorno, y estamos luchando para salir de este gobierno por la vía constitucional, pacífica y electoral, por lo tanto resulta inaceptable que las aventuras de algunos personeros políticos, de comprobarse la veracidad de las declaraciones del General Cliver Alcalá, donde se pretende por la vía violenta y terrorista lograr un cambio en el país, debe llevar toda nuestra más firme condena», aseveró.

En este orden de ideas puntualizó que el parlamento que preside se desmarca de actuaciones violentas y de una confrontación de este tipo, porque a su juicio, no existen golpes de estados buenos o malos, no hay violencia buena ni mala, no hay terrorismo bueno o malo, porque precisamente insurgimos como la rebelión de las regiones el 5 de enero pasado desde el Palacio Federal Legislativo pasa salvar al Parlamento y a Venezuela de la confrontación y la polarización», dijo.

Parra recalcó una vez más que la única vía que tienen todos los actores políticos del país, es volver a la Constitución y que todos respeten y asuman de una vez por todas, las reglas del juego democrático.

El Presidente de la AN, recordó al país que el 30 de abril del año 2019, se produjo un intento de Golpe de Estado por parte de irresponsables. «Todavía estamos esperando que estos personeros de la cara ante Venezuela y asuman ese gran error que lanzó por un voladero las esperanzas del pueblo venezolano que quiere cambio y vivir en paz y con todas sus necesidades cubiertas», acotó.

Parra fue enfático en criticar que mientras el mundo y Venezuela se mantienen en cuarentena y luchando para no morir por la Pandemia del Siglo XXI, es muy lamentable que algunos seudo líderes políticos, digan obsesionados con estas actuaciones de sacar por la vía violenta y terrorista al Poder Ejecutivo, poniendo en riesgo una vez más a los venezolanos.

Nosotros vamos a defender la democracia, la reinstitucionalización, el camino electoral como una vía para lograr el cambio político del país, con La Paz y la vida de los venezolanos. Exhortamos a todos los sectores de la vida activa de la nación a elevar su voz de rechazo, no es el momento de pasar agachados hay que ser serios y responsables porque si no, se convierten en cómplices silenciosos de esta locura extremista, finalizó.