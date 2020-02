AN firmó acuerdo para conformar el nuevo CNE

La Asamblea Nacional acordó debatir la conformación del Consejo Nacional Electoral, informó el secretario general de la AN, Negal Morales.



“Se aprobó un acuerdo que es trascendental en la vida política venezolana y marca claramente la posición de la Asamblea Nacional frente a la crisis política que estamos viviendo, el acuerdo que hoy se aprobó define que nosotros apostamos por una salida pacífica y electoral en el país”, dijo Morales.

El secretario general añadió que esta iniciativa hace un llamado al país y a la comunidad internacional, además lo calificó como fundamental, importante y trascendental.

“Apostamos a que sea la ruta electoral la que pueda definir cómo los venezolanos le dan cause a la ansiedad y necesidad de cambio que hay en Venezuela”, reiteró.

Asimismo, Morales aclaró que la AN reconoce que el espacio de debate es largo y que aún tiene que “darle forma”.

Participación. El secretario general destacó que una fracción de diputados opositores no reconocen la actual AN y no se incorporan en los debates y sesiones de la nueva junta directiva del parlamento.

“Es una irresponsabilidad no participar junto a nosotros en el debate de ese nuevo CNE, ya que el Gobierno a través de su fracción de diputados hace vida en este parlamento”, informó Morales y aseguró que la AN está abierta a discutir con todos los diputados cualquier tema planteado.

Asamblea en desacato. La AN entregó al Tribunal Supremo de Justicia todo el material solicitado para aclarar las diferentes matrices de opinión referentes a la instalación del parlamento, presidido por el diputado Luis Parra.

Morales informó que la AN consignó ante el TSJ videos y testimonios requeridos como pruebas para aclarar cualquier duda en torno a dicha instalación, que se hizo apegada a la Constitucion de la República.

En este sentido, el secretario general aclaró que si la AN no recibe respuesta del TSJ en un tiempo prudencial, se apersonará un grupo de diputados para solicitarla y darle seguimiento al caso.