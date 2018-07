Allup: La oposición debe articularse

ÚN.- El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, expresó este lunes que la separación del partido que representa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se debe a la paralización de esa coalición opositora, e incumplimientos de convenio.

“Nuestra separación se debe a la paralización de la Mesa. Muchos meses para elegir un secretario, además del incumplimiento del convenio que habíamos firmado. También había respuestas tardía. Si la oposición no se articula y no es capaz de exhibir una posición más o menos coherente no solamente habrá problemas políticos si no también problemas económicos”, manifestó ayer durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, que transmite Globovisión.

Destacó que AD no formará parte de las plataformas existentes en la MUD como el Frente Amplio y la Concertación para el Cambio, sin embargo, aseguró que continuarán las reuniones con los partidos.

“No vamos a constituir plataformas. No nos vamos a sumar a una de las plataformas ya existentes”, sino que van a seguir trabajando en los objetivos y en las actividades que han anunciado y ejecutarán.

Señaló que el panorama político entre los integrantes de los partidos de la de la MUD, se torna decadente. “A la mesa la critican horrible, que si está muda… mientras permanecimos en la mesa eran críticas horribles, pero ahora que nos salimos son los mismos comentarios de laboratorio, pero, tenemos que acostumbrarnos a esa realidad patológica, porque pareciera que no fuera política sino de psiquiatría”, sentenció el dirigente de AD.